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Лукаку назвав себе найкращим форвардом в історії збірної Бельгії

06:00 686 Читать на русском
Лукаку назвав себе найкращим форвардом в історії збірної Бельгії
Ромел Лукаку / Photonews

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку явно не страждає такою рисою, як надмірна скромність. Форвард вважає себе найкращим в історії національної команди.

Варто відзначити, що саме Лукаку є найкращим бомбардиром в історії збірної Бельгії. В його активі 45 голів.

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"Люди іноді питають мене, чи я є одним з трьох найкращих нападників Бельгії всіх часів. Так, так і ще раз так. Я б навіть сказав, що я – найкращий форвард в історії країни. Я перебуваю на кілометр попереду за інших. І це цілком серйозно", – цитує Лукаку 90min.

До слова, збірна Бельгії стартувала у відборі на Євро-2020 з двох перемог – над Росією та Кіпром.

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Теги
Євро-2020 Бельгія Бельгія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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