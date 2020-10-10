Форвард Інтера Ромелу Лукаку зізнався, що "нерадзуррі" може стати не останнім клубом у кар'єрі бельгійського нападника.

"Завжди слідкую за Андерлехтом. Обов'язково туди повернуся. Футболістам, хто виріс там, завжди цього хочеться. Запитайте Дендонкера, Тілеманс. Вони як і раніше відчувають зв'язок з клубом, тому що пережили там масу хороших моментів", – поділився Лукаку в інтерв'ю VTM.

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Нагадаємо, Лукаку виступав за молодіжну команду Андерлехта з 2006 по 2009 рік, після чого перейшов до основної команди клубу, за яку виступав до 2011 року.

До слова, у поточному сезоні Ромелу відзначився трьома забитими голами у складі Інтера в трьох поєдинках Серії А.

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