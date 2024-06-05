Минулий сезон 31-річний форвард провів у Ромі, де грав на правах оренди. Італійці не мають змоги викупити контракт Лукаку, тому він повернеться в Челсі й буде шукати собі новий клуб.

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Кілька днів тому Ромелу зробив заяву, яка посіяла надію в серцях уболівальників його рідного клубу – Андерлехта. "Це повернення, безсумнівно, відбудеться, набагато раніше, ніж ви думаєте. Я сумую за мамою, за дітьми. Я покинув свою країну у вісімнадцять років і повернуся.

Але зараз має значення лише збірна і її майбутнє. Ми повинні підтримувати гравців, які зробили хорошу роботу. Я прошу ЗМІ: перестаньте підливати масло у вогонь. Рухаємося вперед", – заявив Лукаку в ефірі RTL Sports.

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