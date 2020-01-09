Лукаку наблизився до рекорду Шевченка, який тримається в Італії більше 20 років

Руслан Маліновський і компанія матимуть шанс врятувати досягнення керманича збірної України.

За 18 дебютних поєдинків Серії А нападник Інтера Ромелу Лукаку зумів відзначитись 14-ма голами.

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Екс-форвард Мілана, а нині наставник збірної України Андрій Шевченко свого часу забив 15 голів у 19-ти стартових матчах чемпіонату Італії.

Бельгійський нападник матиме шанс побити рекорд легендарного українця. В наступному турі Серії А Інтер зустрінеться з Аталантою Руслана Маліновського, де Ромелу спробує вписати своє ім'я в історію турніру.

Нагадаємо, Лукаку приєднався до Інтера влітку, перейшовши з Манчестер Юнайтед за 65 млн євро.

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