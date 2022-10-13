Лукаку має найбільшу зарплату в Серії А, у першій десятці – 8 гравців Ювентуса
Туринський клуб витрачає шалені гроші на зарплати футболістам, але не може трансформувати це в результат.
Видання Calcio e Finanza опублікувало зарплати футболістів Серії А. Очолює рейтинг Ромелу Лукаку, який отримує в Інтері 8,5 мільйона євро "чистими".
Зінченко ризикує випасти з топ-3 найбагатших гравців Арсенала – молодій зірочці хочуть збільшити зарплату у 8 разів
Другий за заробітками Поль Погба (8 млн), який через травму ще не зіграв жодного матчу в цьому сезоні. Далі тріо з Ювентуса з 7 мільйонами: Рабйо, Влаховіч, Паредес.
У топ-10 вісім гравців "б'янконері" (ще Бонуччі, Щенсни, Сандро та Ді Марія), а також Брозович та Мартінес з Інтера. Цікаво, що жоден гравець чемпіонського Мілана не заробляє навіть 5 млн.
Інфографіка – тг-канал "Джанлука Лападула"