Туринський клуб витрачає шалені гроші на зарплати футболістам, але не може трансформувати це в результат.

Видання Calcio e Finanza опублікувало зарплати футболістів Серії А. Очолює рейтинг Ромелу Лукаку, який отримує в Інтері 8,5 мільйона євро "чистими".

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Другий за заробітками Поль Погба (8 млн), який через травму ще не зіграв жодного матчу в цьому сезоні. Далі тріо з Ювентуса з 7 мільйонами: Рабйо, Влаховіч, Паредес.

У топ-10 вісім гравців "б'янконері" (ще Бонуччі, Щенсни, Сандро та Ді Марія), а також Брозович та Мартінес з Інтера. Цікаво, що жоден гравець чемпіонського Мілана не заробляє навіть 5 млн.

Інфографіка – тг-канал "Джанлука Лападула"