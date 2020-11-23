Лукаку відіграв найпомітнішу роль у камбеку Інтера проти Торіно (4:2). Бельгієць двічі забив сам, а також віддав гольову передачу на Лаутаро Мартінеса.

Фантастичний камбек Інтера у відеоогляді матчу проти Торіно – 4:2

Святкуючи один із голів, нападники "нерадзуррі" вдали, що розстрілюють один одного зі зброї. Виявилося, що це мало цілком зрозумілий підтекст – футболісти полюбляють грати у комп'ютерні ігри.

"Лаутаро хоче почати грати в Call of Duty зі мною і Ашрафом Хакімі, ми вже починаємо. На цьому тижні я дав йому PS5, щоб він міг приєднатися до нас", – сказав Лукаку в ефірі DAZN.

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