Лукаку хоче покинути Манчестер Юнайтед через Сульшера – на нападника претендує італійський клуб

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може покинути манкуніанців влітку.

Форвард почував себе комфортно, коли команду очолював Жозе Моурінью, але з приходом Уле Гуннара Сульшера бельгієць почувається скривдженим.

Лукаку перейде в Інтер за однієї умови

Через це Лукаку хоче змінити клуб, головним претендентом на нападника є міланський Інтер, повідомляє Manchester Evening News.

Лукаку: Не знаю, чи залишусь в Манчестер Юнайтед

До слова, у поточному сезоні Лукаку зіграв за Манчестер Юнайтед 45 матчів в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.