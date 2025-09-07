Ромелу Лукаку отримав травму під час передсезонного товариського матчу проти Олімпіакоса в серпні, і у нього діагностували глибокий розрив м'яза. Цього тижня він поїхав додому в Бельгію для проходження спеціалізованого лікування, де було вирішено не робити йому операцію, оскільки це могло б ще більше збільшити термін його перебування в лікарні.

Лукаку відмовився від операції після травми – зірка Наполі обрав лікування, щоб пришвидшити повернення

У той час повідомлялося, що метою форварда було повернутися на поле до матчу Серії А проти Аталанти, який відбудеться 22 листопада. Однак Il Mattino та TMW стверджують, що після чергової перевірки в Брюсселі Лукаку попередили, що він не зможе вийти на поле раніше грудня.

Це не затримка, а дотримання початкового графіка для повного і остаточного відновлення після дуже серйозної травми.

Його відсутність протягом трьох-чотирьох місяців стала причиною того, що Наполі підписав Расмуса Хьойлунда з Манчестер Юнайтед, залишивши Лукаку поза заявкою на Лігу чемпіонів.

Чому Довбика не відпустили з римського пекла, нова українська зірка в Італії, ще один гравець збірної України в Серії А?