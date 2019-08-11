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Лукаку дебютував за Інтер, забивши 4 голи у спарингу

16:30 1176 Читать на русском
Лукаку дебютував за Інтер, забивши 4 голи у спарингу
Ромелу Лукаку / ФК Інтер

Ромелу Лукаку провів перший поєдинок у футболці міланського Інтера. Бельгієць записав до свого активу 4 голи, а його команда перемогла 8:0.

Товариський матч

Інтер – Віртус Бергамо – 8:0

Голи: Лукаку (4), Весіно (2), Еспозіто (2)

Інтер провів товариський поєдинок проти представника Серії D Віртус Бергамо. Одразу 4 голи в активі Ромелу Лукаку, який перейшов у Інтер з Манчестер Юнайтед. Авторами дублів стали Весіно та Еспозіто.

Для 26-річного Лукаку цей матч став першим у новій команді. Бельгієць грав під 9-м номером.

Зазначимо, що "нерадзуррі" грали переважно дублюючим складом, адже основа вчора провела контрольний поєдинок проти Валенсії (1:1, 7:6 по пенальті).

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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Італія Товариські матчі
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