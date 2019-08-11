Лукаку дебютував за Інтер, забивши 4 голи у спарингу

Ромелу Лукаку провів перший поєдинок у футболці міланського Інтера. Бельгієць записав до свого активу 4 голи, а його команда перемогла 8:0.
Товариський матч
Інтер – Віртус Бергамо – 8:0
Голи: Лукаку (4), Весіно (2), Еспозіто (2)
Інтер провів товариський поєдинок проти представника Серії D Віртус Бергамо. Одразу 4 голи в активі Ромелу Лукаку, який перейшов у Інтер з Манчестер Юнайтед. Авторами дублів стали Весіно та Еспозіто.
Для 26-річного Лукаку цей матч став першим у новій команді. Бельгієць грав під 9-м номером.
Зазначимо, що "нерадзуррі" грали переважно дублюючим складом, адже основа вчора провела контрольний поєдинок проти Валенсії (1:1, 7:6 по пенальті).
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