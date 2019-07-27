Лукаку близький до переходу в Ювентус – екс-зірка Шахтаря може стати частиною трансферу

Ювентус налаштований перехопити у Інтера нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Раніше повідомлялось, що між манчестер Юнайтед та Ювентусом планується зірковий обмін – до "червоних дияволів" перейде Пауло Дибала, а у стан "зебр" Ромелу Лукаку, проте аргентинець не хоче переїжджати в Англію.

Інтер знайшов несподівану альтернативу Лукаку

Клуб з Манчестера запропонував включити в угоду колишню зірку Шахтаря Дугласа Косту. Манкуніанці хотіли підписати бразильського вінгера минулого літа та взимку цього року, але зараз такий перехід як ніколи реальний, повідомляє Daily Mail.

Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігах