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Лукаку близький до переходу в Ювентус – екс-зірка Шахтаря може стати частиною трансферу

20:37 348 Читать на русском
Лукаку близький до переходу в Ювентус – екс-зірка Шахтаря може стати частиною трансферу
Ромелу Лукаку / Reuters

Ювентус налаштований перехопити у Інтера нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Раніше повідомлялось, що між манчестер Юнайтед та Ювентусом планується зірковий обмін – до "червоних дияволів" перейде Пауло Дибала, а у стан "зебр" Ромелу Лукаку, проте аргентинець не хоче переїжджати в Англію.

Інтер знайшов несподівану альтернативу Лукаку

Клуб з Манчестера запропонував включити в угоду колишню зірку Шахтаря Дугласа Косту. Манкуніанці хотіли підписати бразильського вінгера минулого літа та взимку цього року, але зараз такий перехід як ніколи реальний, повідомляє Daily Mail.

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