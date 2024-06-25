Національні команди Бельгії та України раніше не зустрічалися. Але було знакове протистояння на молодіжному рівні. У плей-офф відбору Євро-2006 ми були приперті до стінки поразкою на своєму полі – 0:1, але в гостях завдяки голам Артема Мілевського і Дмитра Чигринського взяли гору – 3:1, вийшли до фінальної частини і здобули срібні нагороди.

Загнана в кут команда Реброва й зараз. Ймовірна нічия в паралельному матчі між Румунією та Словаччиною не залишає українській збірній варіантів – треба перемагати. Як це зробити, Футбол 24 розповів найкращий футболіст України на зорі становлення Незалежності Віктор Леоненко.

– Збірна Бельгії за рейтингом ФІФА – третя команда світу. На ваш погляд, вона справедливе місце посідає у світовому табелі про ранги?

– Те, що я побачив у матчі з Румунією, що вони зробили з суперниками, то так – їй місце серед найкращих збірних світу. Я взагалі ставив на перемогу французів чи англійців на чемпіонаті Європи, а після гри Бельгії в другому турі фаворитів на турнірі для мене стало більше.

– Що саме вас вразило?

– Я не знаю, як наші футболісти будуть грати проти Лукаку. Нападник так ставить корпус, що відібрати м’яч у нього вкрай складно. Три голи не зарахували. Звичайно, справедливо. Але це говорить про його високий рівень майстерності. Моменти він створює і дуже хоче забити. Хоча грає на команду. Лукаку дуже багато робить для атаки збірної Бельгії. Коли момент дозволяє – він б’є по воротах. А в основному під нього несуться футболісти другої ланки атаки й чекають на скидку для завершального удару. Зупинити їх неможливо, хіба що з порушенням правил.

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Ну і де Брюйне – геній. Йому дозволено перебувати на будь-якій ділянці поля. Як свого часу Зідану в збірній Франції дозволяли. Дії цих гравців ставлять дуже складні завдання для суперників. Гадаю, всі розуміють, яка буде тактика нашої збірної у вирішальній грі. 26-го – "день відбору м’яча".

– Гра на контратаках – наш козир.

– Ми граємо на контратаках практично з усіма суперниками. Це сумно. Два матчі провели, а створили, по суті, лише один по-справжньому гольовий момент. Коли Шапаренко забивав Словаччині з передачі Зінченка. Пишуть, щоправда, я не розумію, чому, що в нас "команда-зірка". І ця збірна чомусь не створює гольові моменти. При тому, що хлопці технічно обдаровані, ми будуємо гру від оборони. Після двох ігор нашої збірної навіть виділити когось важко. Хіба що Трубіна.

– Без його спритності в першому таймі проти словаків нам було б важко переламати хід зустрічі.

– У нас часто найкращий футболіст на полі – це воротар. Шапаренко, звичайно, молодець, забив і віддав, але ці моменти були вже після того, як Трубін декілька разів виручив команду. Тут треба сказати, що коли воротар – найкращий гравець, то це проблеми в захисті. І голкіпер не завжди може виручити. Як, наприклад, Лунін з другим голом від Румунії. У грі з Бельгією якимось чином треба зміцнювати гру в обороні. Ця команда, коли треба кров з носа здобути необхідний результат, практично не помиляється.

– Захист – не найсильніша ланка збірної України. Де шукати резерви?

– Ребров сам відповів на це запитання, коли формував склад на гру зі Словаччиною і робив заміни. Він сказав, що всіх, кого міг, він випустив на поле. З одного боку це говорить про рівний склад, з іншого випливає, що лідера на полі як не було, так і немає. Лунін чи Трубін будуть грати – неважливо, головне, щоб воротар виручав. Бо біля наших воріт буде спекотно. Нашій збірній потрібна людина, яка б була вожаком у полі. За територіальної переваги бельгійців ми зможемо відповісти контратаками.

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– Свого часу в Динамо, коли в команді суперників був нападник рівня Лукаку, то тренери до нього приставляли персонального опікуна. Так уміли грати Федоров, Головко. Сергій Ребров може піти на такий крок?

– Зараз так не грають, діють у лінію, яку насичують кількісно. А Лукаку свого часу нейтралізував Хачеріді. Інших прикладів я не знаю. У нашому випадку на нейтралізацію бельгійського форварда потрібно двоє футболістів. До нього підступитися важко, має бути підстрахування. Бажано в опорній зоні. Там, звідки Тілеманс румунам забив. Один ззаду не пускає, інший блокує ймовірні передачі в опорній зоні. Лукаку – це такий хлопець, як Саленко. Той, щоправда, біг, і, як кажуть, на плечах ще когось ніс.

– Швидкість на флангах у нас присутня.

– Мудрик, так, може використати свою перевагу. Шанси забити є, коли є швидкість. Він, щоправда, не завжди приймає правильні рішення біля штрафного майданчика суперників, але моменти створює. У грі з Бельгією їх буде небагато, але нагода для взяття воріт трапиться. І її треба використати. А в захисті зіграти щільно і без помилок.

– У грі зі Словаччиною наша команда провалила перший тайм. Чому, на ваш погляд, це сталося в момент, коли, навпаки, треба було досягати результату?

– Можливо, хвилювання, чи не встигли забути поразку в стартовому матчі. Кидалася у вічі неузгодженість у діях футболістів. Було багато помилок під час передач, причому в простих ситуаціях. Це говорить про рівень гравців. Плюс нападник, чи, як каже Володимир Безсонов, "накінечник", не чіплявся за м’яч. Коли таке трапляється, то атаку важко організувати.

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– Що б ви ще відзначили в грі збірної Бельгії?

– Крім лідерів Лукаку й де Брюйне там взагалі команда дуже збалансована. Загроза може надходити від будь-кого. Вони розуміють, що доведеться долати насичену оборону, тому, аби її зламати, використовуватимуть усі можливості. Дуже уважно треба буде діяти при розіграші стандартних положень. Бельгійці багато м’ячів так забивають.

– Є варіант, що нас навіть нічия не влаштує, адже за умови мирного підсумку в паралельній грі між Румунією та Словаччиною, ми з чотирма очками залишимося на останньому місці в групі.

– Усе можливе. Не знаю, як буде 26-го, але до цього більшість ігор для нас були, так би мовити, щасливими. Везіння у футболі займає не останнє місце. Тож залишаються два питання: зможуть чи не зможуть, повезе чи ні.

У нас найцікавіша турнірна таблиця – в усіх по три очки. Цікаво, що Румунію і Словаччину влаштовує нічия. Гадаю, так вони і зіграють. Хоча обидві команди, в разі перемоги, мають шанс вийти з групи з першого місця.

– Тоді нас влаштує тільки перемога.

– Словаки визнали, що їм пощастило в грі з Бельгією. Будемо сподіватися, що й до нас фортуна повернеться лицем. Ми багато голів самі собі "привозимо". Подаруночки суперникам уже на Євро зробили Лунін і Зінченко. Тож нам помилятися взагалі не можна, бо маємо проблеми зі створенням гольових моментів. Будемо сподіватися, що бельгійці не тільки самі гратимуть, а й нам дозволять. Тоді в контратаці спробуємо забити.

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