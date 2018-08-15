Лука Тоні: В Серії А гратимуть Роналду, Ікарді та Ігуаїн – це буде красива битва

Екс-нападник збірної Італії Лука Тоні поділився очікуваннями на майбутню бомбардирску гонку чемпіонату Італії.

"Трансфер Роналду нагадав мені 90-і роки. Він підштовхнув інші клуби здійснювати великі придбання. Інтер безкоштовно придбав де Врея і Асамоа, а потім купив Наінгголана і Кейта. Мілан підсилився Ігуаїном, що дозволить їм зробити крок вперед.

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В одній лізі гратимуть Роналду, Ігуаїн і Мауро Ікарді – всі здатні забити по 30 голів. Це буде гарна битва. Кріштіану – суперзірка, а аргентинці справжні монстри в штрафному майданчику суперника.

Мій прогноз? Найкращим бомбардиром стане Ігуаїн", – цитує Тоні Football Italia.