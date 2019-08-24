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Луго з Лебеденком зіграв внічию з Ов'єдо, Мякушко невдало дебютував за Алькоркон

24 серпня 23:25 304 Читать на русском
Луго з Лебеденком зіграв внічию з Ов'єдо, Мякушко невдало дебютував за Алькоркон
Орест Лебеденко / ФК Луго

Захисник Орест Лебеденко та хавбек Сергій Мякушко зіграли у матчах Сегунди за Луго та Алькоркон відповідно.

Іспанія. Сегунда, 2 тур

Реал Ов'єдо – Луго – 1:1

Голи: Ортуно, 5 – Еррера, 90+1

Вилучення: Ньєто, 49 – Канелья, 62

Алькоркон – Ельче – 1:2

Голи: Кальво, 5 (автогол) – Верду, 47, 84

Вилучення: Агілера (Алькоркон), 81

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Орест Лебеденко та Сергій Мякушко синхронно з'явились на полі на 68-й хвилині своїх матчів. На момент виходу Лебеденка Луго горів з рахунком 0:1, і зміг відігратись лише на 90+1 зусиллями Еррери. Таким чином, команда українця набрала 2 очки за 2 тури.

Сергій Мякушко вперше вийшов на поле у складі Алькоркона. Рахунок на той момент був 1:1. Українець не зміг допомогти своїй команді вирвати перемогу, натомість Ельче в останній 10-хвилинці здобув 3 очки. Дебют виявився невдалим. Алькоркон після двох турів набрав 3 очки.

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Теги
Іспанія Алькоркон Алькоркон Луго Луго Орест Лебеденко Орест Лебеденко Сергій Мякушко Сергій Мякушко Ельче Ельче Ов'єдо Ов'єдо
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