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Луго з Кравцем вистояв вдев'ятьох проти Депортіво, Малага сенсаційно осоромилась перед аутсайдером Сегунди

6 січня 23:22 65 Читать на русском
Луго з Кравцем вистояв вдев'ятьох проти Депортіво, Малага сенсаційно осоромилась перед аутсайдером Сегунди
Луго з Кравцем вистояв вдев'ятьох проти Депортіво / Фото ФК Депортіво

Відбулись чергові матчі 20-го туру іспанської Сегунди.

Сегунда, 20-й тур

Депортіво – Луго – 0:0

Вилучення: Рамірес, 69, Донгу, 90+1

Малага – Реус Депортіво – 0:3

Голи: Еррера, 11, Густаво, 63, Кероль, 83

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Депортіво був не лише господарем матчу проти Луго, а і явним фаворитом протистояння. Незважаючи на всі намагання гравців Депортіво відкрити рахунок, гості успішно стримували атаки суперника. Під завісу матчу Луго залишився вдев'ятьох, але і чисельна більшість не принесла господарям результату.

Український захисник Луго Василь Кравець провів на полі весь матч та "відзначився" жовтою карткою.

Малага приймала аутсайдера чемпіонату Реус Депортіво. Гості несподівано відібрали очки у господарів, принизивши їх трьома голами на очах у їхніх вболівальників.

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