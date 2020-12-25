Захисник донецького Олімпіка Орест Лебеденко, права на якого належать іспанському Луго, розповів про ситуацію зі своєю орендою в українському клубі.

"В Олімпіку я граю на правах оренди від іспанського Луго. Рік відіграв – у мене ще оренда на півроку в донецькій команді.

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Чи планує Луго повернути мене достроково? Таких запитів поки не було. Ми з клубом списувалися тільки тоді, коли у мене була травма. Вони цікавилися, чому пропускав матчі.

Поки ще рано загадувати чи буде Олімпік вести переговори, аби я залишився в команді. Влітку подивимося. На даний момент у мене ще півроку оренди в Олімпіку, а потім я повинен буду повернутися в розташування Луго", – цитує Лебеденка видання Zbirna.com.

Нагадаємо, 22-річний оборонець перейшов у Луго з львівських Карпат у січні 2019 року за 700 тисяч євро. Футболіст не зміг зарекомендувати себе в іспанському клубі, тож у січні 2020-го на правах оренди опинився в Олімпіку. У поточному сезоні провів за донецький клуб 10 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі.

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