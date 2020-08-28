Олександр Авраменко наразі перебуває на перегляді в іспанському Луго, який виступає у Сегунді, повідомляє Karpaty Lviv Nachrichten.

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За інформацією джерела, 21-річний оборонець вже встиг взяти участь у товариському матчі проти Понферрадіни 26 серпня та може незабаром підписати контракт.

Зазначимо, що Авраменко ще не встиг дебютувати за основну команду Карпат. Transfermarkt оцінює захисника в 50 тисяч євро. До слова, за іспанський Луго також виступали екс-оборонці Карпат Василь Кравець та Орест Лебеденко.

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