Луго Кравця не зміг пройти Леванте у Кубку Іспанії

Відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії Леванте – Луго.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Леванте – Луго – 2:0 (1:1)

Голи: Коке, 80, Двамена, 90+3

Реал не помітив Мелілью та вийшов у 1/8 Кубка Іспанії

Перший поєдинок між командами завершився результативною нічиєю (1:1).

Гравці Леванте контролювали хід поєдинку протягом усього матчу, а під кінець зустрічі зняли питання про переможця, забивши два голи без відповіді.

Варто відзначити, що український захисник Луго Василь Кравець провів на полі весь матч, але не зміг врятувати команду від поразки.