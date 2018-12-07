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Луго Кравця не зміг пройти Леванте у Кубку Іспанії

09:56 126 Читать на русском
Луго Кравця не зміг пройти Леванте у Кубку Іспанії
Леванте – Луго / Фото ФК Леванте

Відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії Леванте – Луго.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Леванте – Луго – 2:0 (1:1)

Голи: Коке, 80, Двамена, 90+3

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Перший поєдинок між командами завершився результативною нічиєю (1:1).

Гравці Леванте контролювали хід поєдинку протягом усього матчу, а під кінець зустрічі зняли питання про переможця, забивши два голи без відповіді.

Варто відзначити, що український захисник Луго Василь Кравець провів на полі весь матч, але не зміг врятувати команду від поразки.

Теги
Василь Кравець Василь Кравець Леванте Леванте Німеччина Луго Луго
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