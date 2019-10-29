Лугано офіційно призначив нового тренера – суперник Динамо провалив старт сезону

Швейцарський Лугано звільнив головного тренера Фабіо Челестіні, а на його місце вже призначив нового фахівця.

Суперника київського Динамо в Лізі Європи очолив 56-річний Мауріціо Якобаччі, інформує офіційний сайт Лугано. Фахівець раніше працював у Беллінцоні, Сьйоні та австрійському Ваккері.

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Зазначимо, що під керівництвом Челестіні команда провально розпочала сезон і зараз посідає передостаннє місце в турнірній таблиці швейцарської Суперліги.

Нагадаємо, київське Динамо прийматиме швейцарську команду в 6-му турі групового етапу Ліги Європи. Матч відбудеться на НСК Олімпійський 12 грудня.

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