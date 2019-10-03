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Лугано – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

10:04 1687 Читать на русском
Лугано – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи
Лугано – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи 3 жовтня 2019

Динамо їде в гості до Лугано в рамках другого туру Ліги Європи-2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок Лугано – Динамо відбудеться 3 жовтня в Санкт-Галлені на стадіоні Кібунпарк. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Лугано – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Лугано – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Динамо стартувало в Лізі Європи з домашньої перемоги над Мальме, яка започаткувала вдалу серію Олексія Михайличенка – його підопічні виграли 4 матчі в усіх турнірах, не пропустивши жодного гола. Лугано в першому турі групового етапу ЛЄ мінімально поступилося Копенгагену, а загалом безвиграшна серія команди в усіх турнірах складає 7 матчів.

Динамо підходить до гри на третьому місці української Прем'єр-ліги, а Лугано – на передостанньому місці швейцарської Суперліги.

Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

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