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Лугано – Динамо: швейцарські фанати напали на уболівальника Динамо перед матчем Ліги Європи

15:20 623 Читать на русском
Лугано – Динамо: швейцарські фанати напали на уболівальника Динамо перед матчем Ліги Європи
Лугано – Динамо/ фото: Футбол 24

Прикрий інцидент трапився перед матчем другого туру Ліги Європи між Динамо та Лугано.

 

У Санкт-Галлені був скоєний напад на фаната Динамо. Спільнота Troublemakers&Ultras Action в Facebook підтвердила факт нападу і повідомляє, що постраждав один уболівальник київського колективу.

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Всього до Швейцарії вирушило 82 вболівальника Динамо. Пізніше до них приєдналися кілька фанатів Динамо Загреб.

Нагадаємо, поєдинок Лугано – Динамо завершився без забитих м'ячів. Після двох турів у активі киян чотири очки, а у швейцарців всього один заліковий пункт.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи футбольні фанати Лугано Лугано Лугано - Динамо
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