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Лугано – Динамо: команди визначились з формою на матч Ліги Європи

14:21 473 Читать на русском
Лугано – Динамо: команди визначились з формою на матч Ліги Європи
Динамо / ФК Динамо Київ

Стало відомо, в яких комплектах форми зіграють Лугано та київське Динамо у рамках 2 туру групового етапу Ліги Європи.

 

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що команда вийде на матч 2 туру групового етапу Ліги Європи проти Лугано у білому комплекті форми.

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Господарі, в свою чергу, одягнуть зелений комплект. Нагадаємо, поєдинок відбудеться на домашній арені Санкт-Галлена, оскільки стадіон Лугано не відповідає вимогам УЄФА.

Матч відбудеться сьогодні, 3 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Лугано Лугано Лугано - Динамо Футбольна форма
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