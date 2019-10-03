Лугано – Динамо: команди визначились з формою на матч Ліги Європи

Євро-2020 — 15:59 1429
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Україна – Португалія: Сантуш оголосив перелік гравців на матч відбору Євро-2020 – Роналду у списку
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Пятов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScoredЛіга чемпіонів — 14:54 1061
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Кубок України: Динамо та Шахтар зіграють між собою – результати жеребкування 1/8 фіналуКубок України — 13:12 17680
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Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу – Динамо прийме ШахтарКубок України — 12:50 1163
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Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 5799