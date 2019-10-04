Лугано – Динамо: InStat назвав найкращих гравців матчу Ліги Європи

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів футболістів у матчі другого туру Ліги Європи між Динамо та Лугано.

Найкориснішим гравцями поєдинку за оцінками компанії InStat стали воротарі обох команд. Голкіпер Лугано Ноам Бауманн має найкращий показник серед усіх гравців, які взяли участь у матчі – 295 балів.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

У Динамо найкращим став Георгій Бущан (271 бал), в активі якого чотири відбитих удари. До трійки найбільш ефективних футболістів київської команди також увійшли Віталій Миколенко (269) і Віктор Циганков (260).

Нагадаємо, поєдинок Лугано – Динамо завершився без забитих м'ячів. Після двох турів у активі киян чотири очки, а у швейцарців всього один заліковий пункт.

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