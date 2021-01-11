Болгарський Лудогорець визначився з новим головним тренером. Ним став литовець Вальдас Дамбраускас.

Про призначення 44-річного фахівця ще кілька днів тому повідомив офіційний сайт Лудогорця. Деталі угоди Дамбраускаса не розголошуються.

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Як стало відомо "Футбол 24", у болгарського клубу були й інші кандидати на цю посаду. Зокрема, Лудогорець розглядав варіант із запрошенням українця Віктора Скрипника, який наразі очолює луганську Зорю.

До слова, Дамбраускас раніше плідно попрацював у Хорватії, де його Горіца стала головною сенсацією сезону. Литовець покинув скромний клуб на третьому місці у турнірній таблиці тамтешнього чемпіонату.

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