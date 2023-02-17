У четвер, 16 лютого, відбулись перші матчі плей-офф третього за силою єврокубку. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/16 фіналу

Лаціо – ЧФР Клуж – 1:0

Гол: Іммобіле, 45+4

Вилучення: Патрік, 15

Лудогорець – Андерлехт – 1:0

Гол: Тьягу, 9

Шериф – Партизан – 0:1

Гол: Гомеш, 45

Вилучення: Вуячіч, 50

Ліга конференцій: Фіорентина з двома дублями розгромила Брагу, Карабах дотис Гент, Базель поступився Трабзонспору

Лаціо у меншості здолав ЧФР Клуж. Іспанський захисник Патрік вже на 15-й хвилині побачив перед собою червоне світло і подарував румунам шанс на успіх. Римлянам вдалось пробити суперника на 4-й доданій до першого тайму хвилині – Іммобіле відгукнувся на навіс зі штрафного і пробив впритул до правої штанги. Попри чисельну меншість Лаціо був гострішим і по перерві, не доволивши Клужу відігратись.

Лудогорець мінімально переграв Андерлехт. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Тьягу на перших хвилинах головою. Український захисник Ігор Пластун вийшов в основі і провів на полі увесь матч.

Шериф поступився Партизану. Ще до середини першого тайму Тапсоба мав дві стовідсоткові нагоди вивести номінальних господарів вперед: з першим його ударом впорався голкіпер, а інший прийняла на себе стійка. Здавалось, перші 45 хвилин завершаться нулями, але Партизан спромігся забити гол у роздягальню. Одразу по перерві Вуячіч за грубу гру заробив червону картку і сербам стало геть кепсько. Шериф затис суперника, але забити так і не зумів. Український голкіпер Максим Коваль відіграв увесь поєдинок, а в середині другого тайму зумів врятувати свою команду від другого гола.

Шахтар втримав перемогу над Ренном у першому матчі плей-офф ЛЄ – наступник Мудрика зробив гру проти кривдника Динамо