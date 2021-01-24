Воротар "гірників" Євген Гриценко прокоментував втрачену перемогу над Лудогорцем (2:2) у другому спарингу на зборах.

"Більшу частину матчу ми контролювали м’яч, створили більше моментів і непогано проявили себе. Проте, дві прикрі помилки не дозволили виграти, хоч візуально виглядали значно краще й прагнули перемогти.

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Пропущені м'ячі? Бувають такі моменти в матчах, коли ти трохи втрачаєш концентрацію. І сьогодні суперник саме й покарав нас за хвилинну розслабленість. Цього допускати не можна.

Настанова від тренерського штабу? Домінувати й перемагати. Головне – виграти, аби повернути переможний тонус, але ми із завданням не впорались. За грою виглядали непогано.

Тренування важкі, даються нам досить складно. Але через ігри, через такі навантаження після великої перерви й слід входити в сезон – це допомагає у виконанні завдань", – цитує Гриценка офіційний сайт Шахтаря.

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