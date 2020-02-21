Лудогорець – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Лудогорець на власному полі поступився міланському Інтеру. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Болгарський Лудогорець, доволі впевнено відігравши перший тайм і не пропустивши, посипався у другій половині зустрічі. Підопічні Антоніо Конте завдали у площину воріт суперника 16 ударів і два з них досягли своєї мети.

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Данський новачок команди Крістіан Еріксен у дебютному для себе єврокубковому матчі за міланську команду відкрив рахунок на 71-й хвилині, а вже у доданий час бельгійський форвард Ромелу Лукаку з пенальті окреслив серйозні наміри Інтера на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Лудогорець має трохи менше тижня, аби максимально підготуватись до матчу-відповіді, який пройде 27 лютого о 22:00 на легендарному Джузеппе Меацца.

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