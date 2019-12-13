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Лудогорець – Ференцварош – 1:1 – відео голів та огляд матчу

06:00 368 Читать на русском
Лудогорець – Ференцварош – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Лудогорець – Ференцварош – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Лудогорець не зумів обіграти Ференцварош у завершальному матчі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

24’ Джоді Лукокі
 
Ніколай Сігневіч 90+5’
24’ Джоді Лукокі
90+5’ Ніколай Сігневіч

Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, а команда Сергія Реброва змогла уникнути поразки лише у компенсований час завдяки голу Сигневіча.

Ребров з Ференцварошем вилетів з Ліги Європи, Вольфсбург фінішував другим у групі Олександрії

Ференцварошу не вистачило нічиєї, щоб вийти з групи. Фраді залишився на третій сходинці, відставши від Лудогорця всього на одне очко.

blog_ava
Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
00:22
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Відеоновини Лудогорець - Ференцварош Ференцварош Ференцварош Лудогорець Лудогорець Ліга Європи
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