Лудогорець – Ференцварош – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Лудогорець не зумів обіграти Ференцварош у завершальному матчі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, а команда Сергія Реброва змогла уникнути поразки лише у компенсований час завдяки голу Сигневіча.

Ребров з Ференцварошем вилетів з Ліги Європи, Вольфсбург фінішував другим у групі Олександрії

Ференцварошу не вистачило нічиєї, щоб вийти з групи. Фраді залишився на третій сходинці, відставши від Лудогорця всього на одне очко.