Лучкевич зізнався, що мав пропозицію з ще одного клубу УПЛ, але вже пообіцяв перейти в Олександрію

Український півзахисник Валерій Лучкевич розповів про свій перехід в Олександрію.

"Все вирішилося дуже швидко. Я вже збирався їхати в Бельгію, і буквально в останній момент мені сказали, що клуби домовилися між собою, і я можу стати повноцінним гравцем Олександрії.

Олександрія оголосила про трансфер Лучкевича

Вибрав олександрійську команду, не довго думаючи, з різних причин. В першу чергу, я вдячний головному тренеру Володимиру Шарану, адже я не грав майже півроку, але він ризикнув і повірив у мене, довірив місце в складі.

Він говорив, що хоче бачити мене гравцем Олександрії, тому я підписав з клубом повноцінний контракт, хоча інші пропозиції з України теж були.

Була пропозиція від СК Дніпро-1, але я вже пообіцяв Шарану, що буду гравцем Олександрії, тому що в цій команді на мене розраховують, і у нас амбітні плани і цілі на новий сезон", – цитує Лучкевича "Команда №1".

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