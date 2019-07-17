toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Лучкевич зізнався, що мав пропозицію з ще одного клубу УПЛ, але вже пообіцяв перейти в Олександрію

09:43 455 Читать на русском
Лучкевич зізнався, що мав пропозицію з ще одного клубу УПЛ, але вже пообіцяв перейти в Олександрію
Валерій Лучкевич / фото: ФК Олександрія

Український півзахисник Валерій Лучкевич розповів про свій перехід в Олександрію.

"Все вирішилося дуже швидко. Я вже збирався їхати в Бельгію, і буквально в останній момент мені сказали, що клуби домовилися між собою, і я можу стати повноцінним гравцем Олександрії.

Олександрія оголосила про трансфер Лучкевича

Вибрав олександрійську команду, не довго думаючи, з різних причин. В першу чергу, я вдячний головному тренеру Володимиру Шарану, адже я не грав майже півроку, але він ризикнув і повірив у мене, довірив місце в складі.

Він говорив, що хоче бачити мене гравцем Олександрії, тому я підписав з клубом повноцінний контракт, хоча інші пропозиції з України теж були.

Була пропозиція від СК Дніпро-1, але я вже пообіцяв Шарану, що буду гравцем Олександрії, тому що в цій команді на мене розраховують, і у нас амбітні плани і цілі на новий сезон", – цитує Лучкевича "Команда №1".

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Лунін оцінив перспективи Караваєва в Динамо
06:30
1110
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
3
хв
Манчестер Сіті
15:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук