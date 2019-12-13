Лучкевич: У мене не було великих сумнівів, коли переходив у Олександрію

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич розповів, чому зважився перейти в олександрійський клуб зі Стандарда.

"В Олександрії є колектив, ніхто не говорить за спиною, твій конкурент по позиції підтримує тебе, а ти його. А за два роки в Бельгії я трохи втратив це, адже хочеш не хочеш, а менталітет змінюється.

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У мене не було великих сумнівів, роблю я правильний крок або неправильний, переходячи в український клуб. По-перше, тренер хотів мене бачити тут. Ми поговорили, він пояснив мені бачення футболі і розповів про цілі.

Олександрія підняла планку, але це не повинне на нас тиснути. Можливо, ми ще трохи поступаємося комусь індивідуально, але беремо своє завдяки колективу", – сказав Лучкевич в ефірі програми Футбольний формат.

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Нагадаємо, на початку 2019 року 23-річний українець перейшов в Олександрію зі Стандарда на правах оренди до кінця сезону 2018/19 без права викупу, але вже влітку український клуб оголосив, що Лучкевич підписав повноцінний контракт.