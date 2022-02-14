"Насправді таке відчуття, що Дніпру прийшов кінець, одночасно і було, і водночас хотілося вірити, що все буде нормально. Вже коли почали з’являтися заборгованості, тоді з’явилося розуміння, що щось відбувається не те. І, здавалось би, результат того сезону – вихід у фінал Ліги Європи, підсумкове друге місце – це було просто божевільне досягнення. Якби ми навіть виграли той фінал, я не знаю, чи змогло б це врятувати клуб.

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Сподіваюся, що Дніпро повернеться зі старою символікою. Для мене, безумовно, важливі саме люди, котрі працюють у структурі клубу. Це однозначно. Я знаю, що для багатьох уболівальників, навпаки, саме емблема важлива й ніщо інше. Це їхнє право, і, хоч я думаю інакше, однаково не буду їх за це засуджувати. Якщо таке справді станеться, і Дніпро повернеться паралельно з існуванням СК Дніпро-1, то тоді я зможу зрозуміти, який із цих двох клубів буде мені ближчий. Але поки мені дуже складно судити, чи зможе Дніпро повернутися як окремий клуб.

Ще перед отриманням конкретної пропозиції від СК Дніпро-1 я зустрівся з Андрієм Русолом. Кілька днів у нас пішло на обговорення деталей угоди. Усе вийшло доволі швидко. Тим паче, що я робив у Дніпрі перші кроки, і знаю все і про структуру клубу, і про керівництво, що перейшло у СК Дніпро-1 без змін. До того ж у цьому місті я вдома, разом з сім’єю. Це стало для мене важливим фактором під час вибору клубу", – цитує Лучкевича "Троєщинський їксперґ".

Дніпро, який ми втратили