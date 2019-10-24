Лучкевич розповів, на чому Олександрія робила акцент у підготовці до матчу з Сент-Етьєном

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич поділився очікуваннями від виїзного матчу 3 туру Ліги Європи проти Сент-Етьєна, а також розповів про особливості підготовки своєї команди до гри.

"Чотири-п'ять років тому, коли я грав за Дніпро, у нас тут був матч з Сент-Етьєном. Тоді, на жаль, ми програли 0:3. Атмосфера на стадіоні була по-футбольному цікавою і приємною, в такій добре грати.

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Три дні у нас була робота над тактичними перебудовами на футбольному полі. Ми розуміємо, як необхідно діяти в грі з Сент-Етьєном і будемо намагатися робити на полі все так, як і в тренувальному процесі. Сент-Етьєн – дуже збалансована команда. У них змінився тренер, вони поліпшили свою гру і стали здобувати очки. Ми чудово підготувалися до цього поєдинку", – цитує Лучкевича офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, сьогоднішній матч розпочнеться о 19:55. Після двох турів Сент-Етьєн та Олександрія мають у своєму активі по 1 очку.

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