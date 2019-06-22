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Лучкевич підпише повноцінний контракт з Олександрією, – ЗМІ

18:35 392 Читать на русском
Лучкевич підпише повноцінний контракт з Олександрією, – ЗМІ
Валерій Лучкевич / Фото ФК Стандард

Бронзовий призер чемпіоната України хоче зберегти Валерія Лучкевича в своєму складі.

Олександрія запропонувала універсальному гравцеві повноцінний контракт, інформує Footboom.

Стандард не розраховує на Лучкевича – українець, ймовірно, покине бельгійський клуб

Команда Володимира Шарана хоче підсилити склад перед виступами в груповому етапі Ліги Європи. Лучкевич повинен скласти компанію іншим новачкам Олександрії – Денису Мірошніченку, Максиму Третьякову і Денису Безбородьку. Валерій, який належав бельгійському Стандарду, перейде в третю команду УПЛ на правах вільного агента.

У Лучкевича є неабиякий досвід виступів у єврокубках – у сезоні 2014/15 він дійшов до фіналу Ліги Європи разом з Дніпром.

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