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Лучкевич: Підписав би повноцінний контракт з Олександрією

10:59 76 Читать на русском
Лучкевич: Підписав би повноцінний контракт з Олександрією
Валерій Лучкевич / соцмережі

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич висловив бажання підписати повноцінний контракт з клубом.

"Не все залежить тільки від моєї думки, тому що у мене ще один рік контракту зі Стандардом. Але якби міг вирішувати, чи підписувати повноцінну угоду з Олександрією, думаю, моя відповідь була б позитивною.

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У Бельгії футболісти більше беруть ініціативу на себе, але в плані командної гри наші колективи бельгійцям не поступаються.

У Шарана свій підхід, свій стиль. Але розкривати його козирі не буду, не маю права. Він не схожий ні на одного іншого тренера, з ким я працював. Плоди і результати його роботи можна побачити за місцем Олександрії в турнірній таблиці", – цитує Лучкевича Команда 1.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Стандард Стандард Трансфери
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