Лучкевич може перейти в Олександрію

Хавбек Стандарда Валерій Лучкевич близький до повернення в Україну.

У Олександрії існує домовленість із Стандардом щодо оренди Лучкевича до кінця поточного сезону, про це повідомив головний тренер олександрійців Володимир Шаран.

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Востаннє Валерій з'являвся на полі у футболці бельгійського клубу в квітні 2018 року. Нагадаємо, 22-річний Лучкевич перейшов в Стандард в кінці січня 2017 року з Дніпра.

Раніше лунала інформація, що українець покине Стандард у січні.

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