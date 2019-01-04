toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Лучкевич може перейти в Олександрію

15:06 339 Читать на русском
Лучкевич може перейти в Олександрію
Валерій Лучкевич / ФК Стандард

Хавбек Стандарда Валерій Лучкевич близький до повернення в Україну.

У Олександрії існує домовленість із Стандардом щодо оренди Лучкевича до кінця поточного сезону, про це повідомив головний тренер олександрійців Володимир Шаран.

Акхісар та Малага домовились про трансфер Селезньова

Востаннє Валерій з'являвся на полі у футболці бельгійського клубу в квітні 2018 року. Нагадаємо, 22-річний Лучкевич перейшов в Стандард в кінці січня 2017 року з Дніпра.

Раніше лунала інформація, що українець покине Стандард у січні.

"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до Росії

Теги
Українці за кордоном Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Стандард Стандард Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
30
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук