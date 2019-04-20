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Лучкевич: Мбокані міг прийти і сказати: "Я сьогодні не тренуюсь"

16:22 646 Читать на русском
Лучкевич: Мбокані міг прийти і сказати: "Я сьогодні не тренуюсь"
Дьємерсі Мбокані / Фото: ФК Динамо

Півзахисник Олександрії Валерії Лучкевич поділився враженнями від екс-форварда Динамо Дьємерсі Мбокані.

"Коли був у Стандарді, розповіли кілька цікавих історій про Мбокані. Він міг прийти і сказати: "Я сьогодні не тренуюся, у мене болить гомілкостоп. Вранці встав, трохи болить. Сьогодні без мене". Лікар каже: "Йди домовляйся з тренером". Той пішов і домовився.

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Не знаю, чи було таке в Динамо, але в Стандарді – так. Був випадок, коли він не захотів їхати на виїзд, за мірками Бельгії – далекий, 2,5 години на автобусі. У нього в голові свої таргани, він сказав, що не хоче. Тренером тоді був Мішель Прюдомм, він дозволив Мбокані не їхати, але з того часу 6-8 матчів він був поза заявкою. Тренер добре його провчив тоді", – сказав Лучкевич під час шоу "Футбольний на голову".

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Теги
Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Стандард Стандард Бельгія
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