Лучі: Україні не треба брати приклад з Англії у роботі з VAR

Керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі переконаний, що українські арбітри готові до впровадження системи VAR.

"Ми провели 6 місяців дуже інтенсивної програми. На третій фазі ми проводили 8 матчів онлайн. Система і судді працювали дуже добре.

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Те, що роблять англійці, зовсім не треба брати в приклад. У них є особливі філософія і погляд на все. За приклад треба брати те, що відбувається в Німеччині, Нідерландах і Португалії, а особливо – в Італії. Там система працює вже 4 роки.

Провели навчання восьми осіб: чотирьох арбітрів і чотирьох асистентів. Вони можуть працювати як у фургоні, так і на полі. По черзі, звичайно. Плюс, у нас є Монзуль, Стрілецька і Ардашева, які в минулому році пройшли сертифікацію на чемпіонаті світу серед жіночих команд. Тому можна сказати, що у нас є 11 осіб", – cказав Лучі в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, система працюватиме в УПЛ починаючи з першого туру після зимової перерви. Щоправда, VAR буде використовуватись лише у двох матчах кожного туру.

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