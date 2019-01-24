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Лучі покине ФФУ, – ТаТоТаке

19:33 293 Читать на русском
Лучі покине ФФУ, – ТаТоТаке
Лучано Лучі / Фото ФФУ

Італійські функціонери Федерації футболу України потрохи покидають свої кабінети.

Глава комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі покине свій пост, повідомив ведучий програми ТаТоТаке Костянтин Андріюк.

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Про наступника 69-річного італійського функціонера поки не повідомляється.

Нагадаємо, Лучі отримав посаду в Федерації футболу України в червні 2015 року.

Нагадаємо, влітку 2017-го крісло куратора суддівського корпусу ФФУ покинув ще один італійський фахівець П'єрлуїджі Колліна.

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Теги
ФФУ П'єрлуїджі Колліна Комітет арбітрів ФФУ Лучано Лучі
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