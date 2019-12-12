Лучі може отримати українське громадянство — функціонер УАФ похизувався знанням гімну

Очільник Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі може пройти натуралізацію.

"За десять років вже можу навіть підхоплювати гімн України.

Зарплати українських арбітрів не відповідають рівню, але основна проблема не в цьому, – Лучі

Можливо, звернуся до відповідних органів, щоб отримати українське громадянство", – цитує Лучі офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, 70 річний функціонер у 2010-му приїхав в Україну, щоб працювати в команді П'єрлуїджі Колліни. Вже у 2015-му Лучано Лучі сам очолив комітет арбітрів України.

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