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Лучі може отримати українське громадянство — функціонер УАФ похизувався знанням гімну

17:11 253 Читать на русском
Лучі може отримати українське громадянство — функціонер УАФ похизувався знанням гімну
Лучано Лучі / Фото УАФ

Очільник Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі може пройти натуралізацію.

"За десять років вже можу навіть підхоплювати гімн України.

Зарплати українських арбітрів не відповідають рівню, але основна проблема не в цьому, – Лучі

Можливо, звернуся до відповідних органів, щоб отримати українське громадянство", – цитує Лучі офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, 70 річний функціонер у 2010-му приїхав в Україну, щоб працювати в команді П'єрлуїджі Колліни. Вже у 2015-му Лучано Лучі сам очолив комітет арбітрів України.

Італійський фахівець анонсував впровадження VAR в УПЛ вже з лютого 2020-го.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні

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УАФ Лучано Лучі
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