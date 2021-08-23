Після ДТП 72-річний італієць був серед госпіталізованих осіб, повідомляє Центр новин.

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Також з'ясувалося, що Лучі перебував в одному автомобілі з нардепом "Слуги народу" Олександром Трухіним. Він керував Audi, яка спричинила аварію. Трухін не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, що призвело до зіткнення 3 автомобілів. Загалом постраждали 6 осіб, серед них двоє дітей. Джерело зазначає, що депутат медичної допомоги не просив. Чому Лучі опинився в одній машині з Трухіним – наразі невідомо.

У мережі також з'явилося імовірне відео з місця подій. Усі автомобілі зазнали серйозних пошкоджень, а понівечена передня частина Audi натякає на чималу швидкість руху під час зіткнення.

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