Лучі анонсував появу нового комплекту VAR для матчів УПЛ

"Павелко та УАФ доклали зусиль для придбання нової машини VAR. Завдяки ФІФА, яка стежить за нами в привілейований спосіб, ми вже почали другу хвилю навчання. Вона буде охоплювати 14 арбітрів і асистентів, а також 6 відеооператорів.

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Останніми днями я тимчасово перебуваю в Полтаві через те, що я єдиний сертифікований ФІФА інструктор VAR. Я проводжу навчання і тестування для трьох арбітрів і трьох асистентів", – сказав Лучі в коментарі Великому Футболу.

Додамо, що всі матчі першого туру УПЛ 2020/21 відбувалися без допомоги відеоасистента рефері.

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