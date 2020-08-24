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Лучі анонсував появу нового комплекту VAR для матчів УПЛ

23:06 - Читать на русском
Лучі анонсував появу нового комплекту VAR для матчів УПЛ
Використання VAR / Фото з відкритих джерел

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі обіцяє розширення системи відеоасистента рефері для матчів чемпіонату України.

"Павелко та УАФ доклали зусиль для придбання нової машини VAR. Завдяки ФІФА, яка стежить за нами в привілейований спосіб, ми вже почали другу хвилю навчання. Вона буде охоплювати 14 арбітрів і асистентів, а також 6 відеооператорів.

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Останніми днями я тимчасово перебуваю в Полтаві через те, що я єдиний сертифікований ФІФА інструктор VAR. Я проводжу навчання і тестування для трьох арбітрів і трьох асистентів", – сказав Лучі в коментарі Великому Футболу.

Додамо, що всі матчі першого туру УПЛ 2020/21 відбувалися без допомоги відеоасистента рефері.

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Теги
УАФ Андрій Павелко Арбітри Лучано Лучі Відеоасистент арбітра (VAR)
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