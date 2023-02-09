Нападник Германштадта Даніель Парасків отримає ще один аргумент для переходу в київське Динамо.

Луческу зацікавлений у підписанні румунського нападника та готовий особисто зайнятись перемовинами з гравцем, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Динамо ще має шанси підписати забивного форварда – президент румунського клубу озвучив умови

Румунський фахівець переконаний, що зможе бути більш переконливим, ніж люди, які до цього вели переговори з Парасківим.

Цього сезону 23-річний Даніель відзначився 10 голами у чемпіонаті Румунії та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів. У листопаді він з голом дебютував за збірну.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу