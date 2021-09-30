"Звичайно, ми засмучені цією поразкою. Луческу зробить висновки і вкаже нам на помилки, через які ми пропустили голи. Розберемо гру і будемо рухатися далі.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Було багато браку, тому що суперник добре йшов у пресинг. Хотіли виходити з оборони за допомогою комбінацій. Але особливо не виходило", – резюмував Тимчик на післяматчевій прес-конференції.

До слова, Баварія після двох турів ЛЧ впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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