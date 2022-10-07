Головний тренер Динамо Мірча Луческу має дуже солідний доробок поєдинків у європейських турнірах.

Напередодні "біло-сині" зустрічались у 3 турі Ліги Європи з Ренном, якому поступились із рахунком 1:2. Для 77-річного румунського фахівця це був 250 матч у єврокубках.

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За цим показником Луческу вийшов на друге місце, зрівнявшись із колишнім тренером Арсенала Арсеном Венгером. Лідером у рейтингу гвардійців європейських турнірів залишається легенда Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон – 269 поєдинків. Позаду Мірчі залишився наставник Реала Карло Анчелотті – 3 місце, 230 зустрічей.

Вже 13 жовтня коуч Динамо, найімовірніше, вийде на чисту другу сходинку, адже його підопічні протистоятимуть у номінально домашньому матчі Ренну в Польщі.

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