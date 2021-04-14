Головний тренер Динамо розповів про свої нинішні відносини з вболівальниками київського клубу.

"На початку сезону певні вболівальники Динамо не хотіли мене бачити у клубі? Вони продовжують боротися навіть сьогодні.

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Так навіть краще, адже вони привертають увагу всього футболу. Є група фанатів, яка не підтримує команду, незважаючи на те, що ми перші в таблиці", – цитує Луческу Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, певна частина активних фанів "біло-синіх" не підтримали призначення румунського фахівця на посаду наставника київського клубу через його минулу роботу у Шахтарі.

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