"Чи буде у Динамо підсилення під груповий турнір Ліги чемпіонів? Думаю, буде. Ну, це краще знають керівники клубу і головний тренер. Селекція – це така справа. Гроші і трансфери люблять тишу.

Динамо і Шахтар у Лізі чемпіонів: де і коли дивитися церемонію жеребкування групового етапу

Луческу знає, які позиції треба закрити. І керівництво Динамо розуміє – щоб гідно грати в групі Ліги чемпіонів, необхідно створити конкуренцію. І вони її створять. Чим більше українських команд буде пристойно грати, тим краще для нашого футболу. Ми ж чемпіони світу U-20, національна збірна добре виступає, Шахтар щороку в групі Ліги чемпіонів грає успішно. Тепер і Динамо гратиме. Зоря буде в Лізі Європи грати", – резюмував Грозний в коментарі Sport.ua.

Додамо, що завтра (1 жовтня) відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, на якому Динамо та Шахтар дізнаються своїх суперників.

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