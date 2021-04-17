"Не думаю, що буде якийсь яскравий футбол. Все ж Динамо краще почувається в контратакувальному футболі. Якщо Шахтар піде вперед, то може нарватися на цей "коник" теперішнього Динамо. А киянам можна зіграти прагматично, особливо нічого не вигадуючи. Не потрібно нікому нічого доводити. Найкращим доказом буде чемпіонство.

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Інтрига в разі перемоги Шахтаря? Можливо. Знаєте, як буває, можливо додаткова нервозність з'явиться у Динамо, яка не дозволить їм в наступних матчах почуватися комфортно і впевнено. А їхні опоненти своєю чергою полізуть вперед. Знову ж, Луческу – досвідчений тренер, який знайомий з реаліями сучасного українського футболу. Думаю, що він зможе всі ці питання нівелювати, допомогти команді, і все буде окей.

Чим старшим я стаю, тим більше розумію, що слова, сказані 5 років тому, можуть відгукнутися зараз. Луческу сам запустив ці розмови про "несправжнього" чемпіона. Але знову ж таки, чемпіонство не пахне. Можна розповідати все що завгодно – чесно воно видобуте, нечесно, чи справжній чемпіон – це все фігня для коментарів у фейсбуці. Є факт – один з клубів – чемпіон. Знаючи Луческу, людина знайде чергову відмазку, щоб виправдати себе і в цьому випадку", – цитує Худжамова Tribuna.com.

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Нагадаємо, свого часу саме Мірча Луческу заявив, що чемпіонство Динамо під керівництвом Сергія Реброва – несправжнє, оскільки кияни за увесь сезон так і не змогли обіграти його Шахтар.