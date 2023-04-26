Тренеру Динамо дали кілька додаткових днів на відновлення, повідомляє GSP.ro.

Луческу справді міг піти з Динамо після гри з Шахтарем – Циганик пояснив мотиви

Перед операцією Луческу пройшов карідологічні обстеження. Румун раніше пережив два передінфарктні стани (у 1992 році в Брешії та у 2009 році в Шахтарі). Нинішня перевірка була позитивною, але лікарі порадили Містеру замінити коронарний стент. Після цієї процедури передбачений певний час відновлення, тому операцію відклали до понеділка, 1 травня.

Нагадаємо, Луческу після матчу з Шахтарем "передав" Динамо в руки Олександру Шовковському, допоки не вирішить свої проблеми зі здоров'ям.

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