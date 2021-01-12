Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про своє ставлення до конкуренції з Шахтарем.

"Звичайно, це дуже важко. Змагатися з Шахтарем – це ніби боротися з самим собою. Я сказав, що куди б я не пішов, то буду працювати так, ніби я працював там 100 років. Мій син Разван легше змінює місця роботи, а я – ні.

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Ваш син казав, що відчував, ніби ви втрачаєте себе як особистість. Вас шокувала таку заяву?

Разван сказав правду, саме так я і почувався. Мені потрібен успіх, визнання, весь час бути в центрі подій", – цитує Луческу playsport.ro.

Нагадаємо, Луческу, який став легендою на тренерському містку Шахтаря, минулого літа очолив Динамо. Мірча вже обіграв "гірників" у матчі за Суперкубок, а в УПЛ наразі випереджає свою колишню команду на одне очко.

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