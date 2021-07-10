Наставник Динамо Мірча Луческу знаходить для себе мотивацію навіть у 75 років.

"Ні, про пенсію зараз я не думаю. Я зупинюся, коли у мене більше не буде амбіцій, мотивації та ентузіазму. Звичайно, зі здоров'ям теж все повинно бути гаразд. Поки всі ці елементи на місці, я буду продовжувати тренувати.

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Змінюються покоління, але футбол залишається однаковим. Ви повинні адаптуватися в певних аспектах, таких як підготовка і аналіз результатів, але головне – це сама гра і навчання", – заявив Луческу в інтерв'ю Blick.

Нагадаємо, чинний контракт румуна з Динамо розрахований до літа 2023-го. 29 липня Містеру виповниться 76 років.

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