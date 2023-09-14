Головний тренер Динамо Мірча Луческу не втрачає пристрасть до своєї роботи.

Румунський фахівець розпочав тренувати у далекому 1979 році. Відтоді Луческу ніколи надовго не залишався без роботи. Жодного разу перерва не тривала більше ніж рік, та й навіть таких випадків були одиниці.

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"Це моя пристрасть, це мій світ. Я не можу залишити своїх гравців. Я все ще відчуваю велике задоволення, допомагаючи потенційним талантам розвиватися", – розповів Луческу про джерело своєї мотивації в інтерв'ю виданню Tuttosport.

Нагадаємо, уже три роки Мірча Луческу очолює київське Динамо, з яким встиг по разу виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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